رئيس الوزراء يتفقد فعاليات معرض شما اليدوي في المنوفية

زار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتفقد معرض المنتجات اليدوية في القرية الذي تنظمه وزارة التضامن للمنتجات التراثية، كمنتجات الصدف التي ينتجها أبناء قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.ورافق رئيس الوزراء أثناء زيارته المنوفية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من المسؤولين وأعضاء "النواب والشورى" ومنسق عام حياه كريمة بالمنوفية.وتشمل زيارة رئيس الوزراء مراكز الباجور، وأشمون، ومنوف، لتفقد المشروعات الجارية وكذلك تفقد الصرح الطبي الجديد بمدينة شبين الكوم مستشفى الطواري التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي.ومن المقرر أن يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات بالمحافظة، بصحبة عدد من الوزراء.