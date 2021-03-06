نجحت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط 10939 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 149 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 584 مخالفة لقرارات الغلق.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.