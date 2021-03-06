الأب يعقوب جابر يتسلم مهامه الكهنوتية اليوم

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، ترأس قداس الرسامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي يعقوب جابر يعقوب، بكاتدرائية سان مارك بشبرا مصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأب يعقوب تسلم اليوم مهامه كراعيًا عقب سيامته أمس.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.