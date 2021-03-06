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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بحي اللوتس بالقاهرة الجديدة

السبت 06/مارس/2021 - 10:51 ص
الإسكان بحي اللوتس
الإسكان بحي اللوتس
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 7 مارس، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا بحى اللوتس (G H) للفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وفي بيان للوزارة، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم غدا الأحد 732021، تسليم القطع التالية (1 – 3 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 35 – 38 – 39 – 55 – 67 – 73 – 74 – 79 – 80 – 92 – 94)، وسيتم يوم الثلاثاء 932021، تسليم القطع التالية (98 – 104 – 108 – 112 – 116 – 122 – 124 – 136 – 140 – 145 – 148 – 149 – 151 – 158 – 159 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 174 – 175 – 178 – 179 – 181 – 186).

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم يوم الخميس 1132021، تسليم القطع التالية (191 – 192 – 193 – 197 – 202 – 203 – 206 – 208 – 209 – 214 – 215 – 223 – 226 – 237 – 240 – 241 – 247 – 248 – 249 – 250 – 255 – 259 – 268 – 274 – 275)، وسيتم يوم الأحد 1432021، تسليم القطع التالية (277 – 281 – 283 – 284 – 287 – 288 – 292 – 296)، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 1532021: الخميس 1832021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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