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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تزيل تلال المخلفات من ترعة سقارة البحرية

السبت 06/مارس/2021 - 10:50 ص
المخلفات
المخلفات
وائل القمحاوى
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إزالة وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، تلال القمامة والمخلفات المتراكمة بترعة سقارة البحرية فى البدرشين، والتى تم الانتهاء من خطة تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه.

وشهدت الساعات الأخيرة، استمرار إزالة المخلفات من الترعة المتواجدة بقرية العزيزية، بعد انتشار صور متعددة لها أثارت غضب الكثيرين، خاصة في ظل تنفيذ المشروع القومي الآن، مما يؤدى إلى التأثير على تدفق المياه إلى الأراضي الزراعية وكافة المنتفعين والبيئة المحيطة بها.

وأكد الدكتور يسرى خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للمباني والشؤون الهندسية بمصلحة الري لـ" الدستور "، على ضرورة تفعيل القانون وتجريم ذلك بتشريعات، مطالبا أعضاء مجلس النواب بضرورة مواجهة هذا السلوك الذى يستوجب تشريع يجرم مثل هذه الأفعال ويغلظ من العقوبة للردع والحفاظ على مقدرات الشعب وشبكات الري التي تنقل المياه لكافة قطاعات الدولة.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، والذى يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

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