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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3004 إصابات بكورونا في بلغاريا

السبت 06/مارس/2021 - 10:50 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم السبت 3004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 258 ألفا و385 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 65 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و571 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، هناك 5 آلاف و463 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 437 في وحدات العناية المركزة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين بواقع 1280 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 211 ألفا و918 شخصا منذ بدء الجائحة.

وسجلت العاصمة صوفيا أكثر الحالات المؤكدة حديثا يليها بورجاس ثم بلوفديف.

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