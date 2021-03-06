تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14891 طنا تشمل 3331 طن يوريا و10737 طن فوسفات و135 طن بطاطس و343 طن خشب زان و345 طن كحول، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64304 أطنان تشمل 28753 طن ذرة و1741 طن خشب زان و17744 طن قمح و2066 طن صودا و7800 طن خردة و1400 طن ميثانول و4800 طن زيت طعام.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 311 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وشطة وفول وكتان ولب وحمص وبرسيم) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والأردن والمغرب ومالطا وألمانيا وسنغافورة وسريلانكا وهولندا وإسبانيا وروسيا وأمريكا والصين وإنجلترا وهونج كونج وكرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1238 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 110622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124837 طنا.