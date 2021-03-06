باحث في الانثروبولوجيا الثقافية: «شم النسيم» عيد مصري أصيل

قال الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الباحث في الانثروبولوجيا الثقافية، إن الاحتفال بعيد شم النسيم، هو احتفال مصري قديم ارتبط بثقافة المصريين وأفكارهم، وانتشر من عندهم إلى بقية العالم قديمه وحديثه، وارتبط هذا العيد المصري القديم ببداية أحد فصول السنة "شمو" وتحور هذا الاسم فيما بعد إلى "شم" وأضيف إليه النسيم.جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة عشر، من سلسلة حلقات برنامج "حكاوي الخطاوي" التي أطلقها الدكتور محمد أمين عبد الصمد "أون لاين" عبر موقع اليوتيوب، بعنوان "عيد شم النسيم.. عيد مصري أصيل"، للمساهمة في تنمية ورفع الوعى الثقافي لدى أفراد المجتمع بالموروث الشعبي في مختلف المجالات.وأوضح "عبد الصمد"، أن فصول السنة المصرية القديمة ثلاث، أولها "آخت" وهو فصل الفيضان، ويبدأ هذا الفصل في شهر يوليو حيث تغمر مياه الفيضان الأراضي الزراعية، والثاني "برث" وهو فصل بذر البذور بعد انحسار الفيضان ويبدأ في شهر نوفمبر، أما الثالث فيسمى "شمو" وهو فصل الحصاد ويبدأ في شهر مارس، مشيرا إلى أن "شم النسيم" كان احتفالا بعطاء الطبيعة وكرمها، واحتفالا بحصاد يتمناه المصري وفيرا، لذا جعل المصري القديم هذا الاحتفال هو بداية سنته الجديدة، واحتفال المصري القديم بهذا العيد كان ضمن منظومة متكاملة من الاحتفاء بالكون ومظاهر الخير في طبيعة معطاءة، وربط كل هذا بحياته.وتابع باحث الانثروبولوجيا الثقافية، حديثه عن الاحتفال بشم النسيم، وقال إنه احتفال بالانقلاب الربيعي الذي يتساوى فيه الليل بالنهار وقت حلول الشمس في برج الحمل، وكانوا يستطلعون رؤية هذا اليوم ويحتفلون به بشكل رسمي عند ساحة الهرم الأكبر أمام الواجهة الشمالية له، إذ يظهر قرص الشمس قبل الغروب وكأنه يستوي فوق الهرم، ويتحقق إعجاز الرؤية عندما يقسم ضوء الشمس واجهة الهرم إلى نصفين متساويين تماما، واستمر هذا الاحتفال من وقتها رغم تغير ديانة المصريين بشكل كامل مرتين.