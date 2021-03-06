سويسرا: إعطاء 884 ألفا و905 جرعات من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 884 ألفا و905 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 562 ألفا و290، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 10 آلاف و41 تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة،سواء كان من جرعة واحدة أو جرعتين.