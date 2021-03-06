بعد انهيار متواصل.. استقرار طفيف لليرة التركية أمام الدولار

شهدت الأسواق المصرفية التركية، انخفاضًا طفيفًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مع بداية أول أيام العطلة الأسبوعية، اليوم السبت، إذ سجل الدولار الأمريكي 7.53 ليرة تركية منخفضًا من 7.54 ليرة تركية كان قد سجلها بالأمس.وفي الوقت نفسه، تراجع سعر صرف اليورو مسجلًا 8.97 بعد أن وصل إلى 9 ليرات خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، فيما استقر سعر جرام الذهب عند 411 ليرة تركية.وخفض بنك «جولد مان ساكس» الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا في عام 2021، إلى 5.5 % على أساس سنوي، الاثنين الماضي، من تقدير سابق قدره 6.0 %، مستشهدًا بأحدث بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 التي جاءت دون التوقعات.وأظهرت البيانات الصادرة، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.9 % في الربع الرابع من العام الماضي، و1.8 % في عام 2020 ككل.