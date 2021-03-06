«الزراعة» تواصل مكافحة الأمراض الوبائية بالمحافظات

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر.وقال في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الهيئة تقوم بسرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المصابة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.وأضاف أنه طبقا للتقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 18.587 رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 200 رأس من الماشية ضد مرض جدري الماشية، مشيرا إلى أنه يجرى مكافحة مرض انفلونزا الطيور وقد واصلت اللجان البيطرية جمع عينات من 4 مزارع في نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من المرض.