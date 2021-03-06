وزير الاتصالات يصل كفر الشيخ لافتتاح مشروعات خدمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يزور المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتكنولوجية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشؤون العلاقات العامة، ومحمد حنفي، مستشار الوزير للإعلام.وتشمل الزيارة عرض تقديمي لاستعراض محور مذكرة التفاهم والخطة المستقبلية لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ، وتوقيع برتوكول بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة، في إطار تمكين المرأة ودعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب وإتاحة ثقافة التعلم الإلكتروني وبناء المجتمعات المعرفية، كما سيسلم الشهادات للدفعة الأولى من مبادرة "قدوتك، وسيعقد لقاء بمستفيدي البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبناء محافظة كفر الشيخ عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".كما يتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات سنترال كفر الشيخ، ويفتتحان مركز الخدمات البريدية بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، ويتفقدان مدرسة التربية الفكرية، ومبنى الدراسات الوطنية، ويفتتحان أعمال تطوير مركز الخدمات البريدية "مكتب الزواوي"، ومتحف كفر الشيخ.