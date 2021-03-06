ألمانيا: إعطاء 7.08 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 08ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 234 ألفا و405 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عاما وثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 10 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 49ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في البلاد إلى 71 ألفا و852 حالة.ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.