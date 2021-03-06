الخشت: جامعة القاهرة استطاعت خلال 3 سنوات حجز مكانة متقدمة بالتصنيفات الدولية

- الخشت: جامعة القاهرة استطاعت خلال الـ 3 سنوات الماضية حجز مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية

- أنتجنا 22% من البحوث الدولية في تاريخ جامعة القاهرة خلال ال 3 سنوات الماضية

- جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي

- بدء الدراسة قريبا في أول كلية للنانو تكنولوجي على مستوى الشرق الأوسط

- تطوير 1325 لائحة دراسية طبقًا لنظام التعليم المدمج والذي يجمع بين النظام الحضوري والنظام الإلكتروني



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت خلال الـ 3 سنوات الماضية أن تحجز مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج 22% من البحوث الدولية في تاريخ جامعة القاهرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.وأضاف - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز، - أنه عمل على الدخول بجامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، من خلال اتباع عدة معايير، أهمها وضع خطة بحثية على أعلى مستوى، وتقديم حوافز متعددة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 67 مركز ووحدة بحثية، فضلا عن تطوير المعامل المختلفة بعشرات الملايين.وأوضح أن من أهم الخطوات التي أدت لدخول جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، إنشاء مجلة دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي مجلة ينشر فيها كبار الباحثين في العالم من الجامعات المرموقة.وقال إن نتائج تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 أظهرت تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في تخصصات: الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49 عالميًا)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100 عالميًا)، كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة في كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمي؛ وهي: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 في مجال اللغات الحديثة.وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تحولت بالفعل إلى جامعة من الجيل الثالث، وأن آخر مرحلة في هذا التحول هو إنشاء أكبر منصة تعليمية تفاعلية للتعليم والامتحانات الإلكترونية تضم بلاك بورد، وأمازون، وجورميه، وعدد من التطبيقات المستخدمة في الجامعات الأمريكية والأوروبية. وعلى وشك استكمال البنية التحتية التكنولوجية لجميع الكليات والمراكز.وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم تطوير 1325 لائحة دراسية طبقًا لنظام التعليم المدمج والذي يجمع بين النظام الحضوري والنظام الإلكتروني، لافتا إلى أن نظام التعليم الأونلاين نظام تعليم تفاعلي بين الطلاب والأساتذة من خلال المنصة التعليمية، وأن النظام الحالي في الدراسة داخل الجامعة يجمع بين الحضوري والأونلاين.وذكر أن عدد طلاب الجامعة يبلغ 270 ألف طالب وطالبة، و18 ألف عضو هيئة تدريس، و40 ألف موظف، مشيرًا إلى أنه توجد غرفة عمليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول يرأسها ويتابعها بنفسه لحظيا، وأنه لا توجد أي مشكلة حقيقية في سير الامتحانات، وأنه يتدخل في حالة المشكلات، لافتًا إلى أن الالتزام والهدوء يسيطر على امتحانات جامعة القاهرة وفقا للإجراءات الاحترازية والتي تضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية.وقال إن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية يؤكد أن الجامعة تعمل وفقا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه تم عقد 197 بروتوكولا واتفاقية مع كبرى الجامعات العالمية، منها 9 اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة بكالوريوس وليسانس ودراسات عليا، بعضها جامعات داخل أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.وأضاف، أنه صدر تقرير "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" السنوي الذي تصدره مؤسسة الاستشارات العالمية" اكسفورد إنسايتس" والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية، وأظهر التقدم الكبير الذي حدث في جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات، واعتبر تقدم جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة ضمن التقرير.وأرجع التقرير التقدم الذي أحرزته مصر إلى عدة أسباب من بينها نجاح جامعة القاهرة في أن تكون من بين أول 200 جامعة في العالم في الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب وجود كلية ذات سمعة جيدة ومتخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد بدء الدراسة قريبًا في أول كلية للنانو تكنولوجي على مستوى الشرق الأوسط.