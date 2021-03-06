قوى عاملة شمال سيناء: التفتيش على 124 منشأة خلال شهر فبراير

قال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 541 عاملا.كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 12 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي، أسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة.