«الناشرين المصريين» ينتهي من مراجعة اللائحة الداخلية

اجتمعت أول أمس الخميس، اللجنة المشكلة لمراجعة اللائحة الداخلية الخاصة باتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمد السقا أمين عام الاتحاد، بمقر الاتحاد بالدقي، وذلك بهدف تحديث اللائحة الداخلية الخاصة بالاتحاد، وتزويدها بالمواد والنصوص اللازمة لمواكبة التحديثات الجديدة والمستجدات الخاصة بمهنة النشر.وتم الانتهاء من مراجعة اللائحة في صورتها النهائية وسيتم عرضها على مجلس الإدارة والمستشار القانوني لاعتمادها ونشرها لأعضاء الجمعية العمومية، ليتسنى إقرارها وعرضها على وزيرة الثقافة لنشرها بجريدة الوقائع المصرية بعد الاعتماد.شارك في الاجتماع كل من محمد كامل شطا، أمين الصندوق، وأسامة شتات، رئيس لجنة الإعلام، وأحمد رشاد، رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، وعلي عبد المنعم، رئيس لجنة التطوير المهني، وصبحي خميس، مدير الاتحاد.