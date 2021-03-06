تعيين 15 شابا بشمال سيناء خلال فبراير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 15 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 125 شابًا مسجلين من راغبى العمل.وأشار إلى أنه تم صرف 8 آلاف جنيه منحة مولود لـ 4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 38 شهادة قياس مستوى المهارة، و34 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.