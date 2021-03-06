طلاب بجامعة عين شمس يشيدون بتطبيق الإجراءات الاحترازية

واصلت الجامعات للأسبوع الثاني من بداية انطلاق امتحانات الجامعات للترم الأول تطبيق الاجراءات الاحترازية للتصدي لعدوي فيروس كورونا المسجد بين الطلاب.وقال"علي محمد" أحد طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس، إن الجامعة مازالت تطبق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا باستخدام المواد المطهرة والحث على ارتداء الكمامات عند الدخول مع قياس درجة الحرارة لكل طالب أو عامل داخل الجامعة.وأضاف أن الجامعة تقوم بتطهير أماكن مختلفة داخل الجامعة حرصًا منها على حماية كل طالب وعامل بجانب وجود لافتات تنبه الطلاب من لإصابة بعدوى فيروس كورونا.وفي نفس السياق يقول مصطفي محمد طالب في كلية ألسن جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بالإجراءات الاحترازية من أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات داخل الجامعة من رش الجامعة بالمواد المطهرة وقياس درجة الحرارة والتنبيه بارتداء الكمامات ورش اللجان قبل وبعد الامتحانات تجنبًا لحدوث أي عدوى بين الطلاب والعاملين.وأشار إلى أن العاملين يوزعون الكمامات والمواد المطهرة علي الطلاب داخل اللجان بجانب أن المراقب ينظم عملية الخروج لعدم حدوث تزاحم علي ابواب المدرج.