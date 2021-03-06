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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل استئناف العمل في مصنع «كيما2» بعد التوقف للمرة الثانية

السبت 06/مارس/2021 - 10:38 ص
شركة كيما
شركة كيما
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مسؤول في شركة "كيما"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن استئناف العمل في مصنع "كيما2" عقب توقفه عن العمل منذ شهر يوليو الماضي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المصنع كان قد توقف منذ شهر يوليو الماضي وتم تشغيله ديسمبر 2020، ولكن حدث به عطل خلال يناير الماضي وجري تشغيله مطلع الشهر الجاري.

وأوضح، أن تكلفة إنشاء المصنع تجاوزت 12 مليار جنيه، وهو من تنفيذ شركة "تكنومنت" الإيطالية المقاول العام للمشروع، ويساهم في توريد كمية كبيرة من طاقته الإنتاجية تصل إلى 45% إلى وزارة الزراعة بسعر مدعم للفلاح.

وأكد المصدر أن الهدف من إنشاء المصنع هو تنمية الصعيد وسد احتياجات السوق المحلي من السماد والتصدير للخارج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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