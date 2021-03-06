القوى العاملة: تحصيل مستحقات مصري وتوفير 35 فرصة عمل بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحصيل 2000 يورو، أي ما يوازي 37 ألفا و400 جنيه مصري تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لعامل مصري تقدم بشكواه ضد صاحب العمل، فضلا عن توفير 35 فرصة عمل داخلية.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وتلقى سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى توفير 35 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 5 شكاوي وديا، ومازال 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.كما أجرى المكتب 94 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها زيارتين خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و14 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و75 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.