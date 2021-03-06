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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغردقة تستضيف مهرجان السباحة الطويلة وكرة الماء

السبت 06/مارس/2021 - 10:35 ص
السباح خالد شلبى
السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى
علي عواد
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أعلن السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة سوف تشهد إقامة مهرجان دولي للسباحة وكرة الماء ينافس فيه قرابة 1000 سباح من أبطال سباحة المسافات الطويلة من الأصحاء وذوي الهمم بمشاركة منتخب كندا لكرة الماء أكتوبر القادم.

وأكد شلبي، أن المهرجان بمثابة أكبر تجمع للسياحه الرياضيه فى العالم تحت مظلة الإتحاد المصرى للسباحه برئاسة المهندس ياسر إدريس ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وأضاف شلبي، في بيان له أن السباحة الأوليمبيه شيرويت حافظ ساهمت في التعاقد مع أكبر منظمة دولية للسباحة الطويله بكندا وهى "جلوبال سويم سريس" لإقامة بطولة بهذا الحجم من المشاركات، والتي يترقبها العالم باعتبارها تحدي رياضي وسياحي عالمي كبير، لافتًا إلى أن هذه البطولة تأتي بعد أن أثبتت الحكومة المصرية نجاحها وكفاءتها فى إقامة بطولات عالم فى كرة اليد والرماية وشهدت نجاحًا مبهرا بإشادة من جميع دول العالم، وكافة المشاركين الذين عادوا الي بلادهم سعداء بالمشاركة والنظام الذي تم تطبيقه والإجراءات الاحترازية المحكمة في ظل جائحة كورونا، والتي لم تؤثر علي نجاح البطولتين.

وأوضح شلبي انه جاري التنسيق مع الدكتور أسامه ممتاز رئيس اللجنه الفنية للسباحة الطويلة حول تفاصيل فنيات المهرجان تحت رعاية المهدس ياسر إدريس عراف السباحة المصرية.

وتابع أنه تم تقديم طلب تنظيم البطولة الى مدير إدارة المهرجانات أحمد عبد الخالق ويتابع التنفيذ الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير والدكتور أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة.

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