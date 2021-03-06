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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري قتل بالسعودية وحالة ابن أخيه المصاب

السبت 06/مارس/2021 - 10:34 ص
مصري
مصري
دعاء جابر
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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل "عشرى محمد حسين" الذي لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب أبن أخيه "حسين سامى محمد عوض" بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.

وكلف الوزير الملحق العمالي بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفى، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكد له على أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل الذي لقي حتفه ويدعي "عشرى محمد حسين" وابن أخيه "حسين سامى محمد عوض" المصاب بطلق ناري من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بالقبض على الجاني ويخضع حاليًا للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، إلى أن القنصلية أوفدت على الفور مستشارها القانوني إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، بعد أن نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجاني عقب الحادث بفترة وجيزة.

كما تتابع القنصلية عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.

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