عاطل يقتل ابن خالته بالسلام.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل صاحب سوبر ماركت.وكان قد ورد إخطار من رئيس مباحث السلام أول، للعميد محمد دويدار، مفتش المباحث، مفاده العثور على جثة عامل سوبر ماركت، مذبوح داخل شقته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب رأسه مفصولة عن الجسد، وأجرت مباحث القسم تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وكشف أسباب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته وتم ضبطه بمنطقة الساحل، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية لمعرفة سبب القتل كما أمرت باستدعاء أهل المجني عليه لسماع أقوالهم في وجود جثة الشاب مذبوح والاستماع إلى عدد من الجيران وشهود العيان والتحفظ على الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة.