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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء بئر سطحي بالقرب من سوق الجملة المطورة بالعريش

السبت 06/مارس/2021 - 10:32 ص
اللواء محمد عبدالفضيل
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء، عن حفر بئر سطحية بالقرب من سوق الجملة المطورة بالعريش، بالتعاون مع إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس محمد محمد زينهم، مدير القسم الهيدرولوجي بفرع معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء إنه سيتم الاستفادة من المياه المستخرجة من البئر لزراعة وتشجير محيط سوق الجملة.

من جانبه، قال محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، إنه يقع على مساحة 14 فدانًا على الطريق الدولى «العريش- القنطرة شرق»، ويضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ومجمع مطاعم وكافيتريات ومحلات خدمية متنوعة بإجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ مسجد وخزان رئيسي للمياه ومبنى إدارى وبوابات إلكترونية، إلى جانب غرف للأمن والإطفاء ونقطتى شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية وساحتي انتظار للسيارات.

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