قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. دورات تدريبية وتحول رقمى للرى

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لإستعراض ومتابعة الخطوات والإجراءات التي تمت تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف التطبيقات الخاصة والتحول الرقمي وميكنة العمل بالوزارة.واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، الإجراءات التى تتم بشأن تنفيذ خطة التحول الرقمي، ومنها التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقطاع التخطيط، بهدف تمكين متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ومجهود وإنجاز الأعمال بكفاءة وسرعة.وأكد وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة حسب الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، والمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.وأوضح وزير الرى، أن التطبيقات تتضمن عدة مستويات لتنظيم العمل، وتم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الإستثمارية وتقييم أداء الشركات المنفذة ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع.وأشار إلى أن التطبيقات الرقمية تشمل حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية وشبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تطوير المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.