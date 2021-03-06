سلوفاكيا: لن نتخلى عن استخدام العقار الروسي «سبوتنيك V»

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، أن بلاده لا تنوي التخلي عن استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، ولا تخطط لإعادة جرعات الدواء التي تم تلقيها من روسيا.وكتب ماتوفيتش ـ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت ـ "لم أكن لأسمح أبدا بإعادة اللقاحات.. (سبوتنيك V) لن يعود إلى روسيا وسينقذ الأرواح في سلوفاكيا".وقال ماتوفيتس "إن سلوفاكيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، ولكن البلاد لن ترفض لقاحا عالي الجودة لمجرد أنه مصنوع في روسيا".يذكر أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي وصلت إلى سلوفاكيا يوم الاثنين الماضي، وتم إصدار إذن استخدامه من قبل وزارة الصحة، بدون تسجيل في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في غضون أسبوعين تقريبا.