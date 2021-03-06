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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

418 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

السبت 06/مارس/2021 - 10:22 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 404 إصابات محلية، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 92 ألفا و55 حالة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، في بيان إذاعته وكالة يونهاب الكورية للأبناء، اليوم السبت، أنه تم تسجيل خمس وفيات أخرى بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1632 وفاة.

وتخضع منطقة سول وضواحيها، التي تضم حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، حاليًا لمخطط التباعد الاجتماعي من المستوى 2، وهو ثالث أعلى مستوى في نظامها المكون من خمسة مستويات، ويتم وضع المناطق الأخرى تحت المستوى 1.5 وتُحظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد.

فيما قامت كوريا الجنوبية بتطعيم 296 ألفا و380 شخصا منذ إنطلاق حملة التطعيم الشاملة الأسبوع الماضي، مع تطعيم 67 ألفا و840 شخصا آخرين يوم الجمعة، وفقًا لـ KDCA.

وبلغ عدد الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا 291 ألفا و131 شخصا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح فايزر 5 آلاف و294 شخصا.

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