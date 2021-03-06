الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا لشهر مارس 2021 برقم العداد وتقدم " وتقدم " الدستور " ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا لشهر مارس 2021 برقم العداد، وفقًا للشركة القابضة للكهرباء، في السطور التالية.





المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وفعلت الشركة القابضة للكهرباء موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وحددت عدة طرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بكل شركات التوزيع إلكترونيًا، من خلال الخطوات الآتية. - الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، يمكن الدخول مباشرة على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــا - الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، يمكن الدخول مباشرة على رابط



- اختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.



- سيتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، اختيار الشركة التابعة لها، والمكونة من 8 شركات، اختر منها ما تتبعه، وهي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وأخيرا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.



رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء - اختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.- سيتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، اختيار الشركة التابعة لها، والمكونة من 8 شركات، اختر منها ما تتبعه، وهي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وأخيرا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

- أو يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنـــــا . - سيطلب الأمر ادخال البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك، ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.



قد يهمك.. - سيطلب الأمر ادخال البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك، ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.قد يهمك.. حبس السائق المتسبب في حادث الكريمات



وكانت وزارة الكهرباء قد نفت في وقت سابق الشائعات الخاصة بفرض رسوم الزائد، أنّه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أنّ الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل.

يبحث المواطنون مع بداية كل شهر عن طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا لشهر مارس 2021 برقم العداد والتي أتاحت الشركة القابضة للكهرباء إمكانية معرفة قيمة الفاتورة إلكترونيًا عبر عدد من الطرق.