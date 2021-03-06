أبوظبي تعيد فتح دور السينما بنسبة 30%

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم السبت، عن اعتماد فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».وفي فبراير الماضي، اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية داخل الإمارة، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".واعتمدت اللجنة آنذاك، إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.وأوصت اللجنة حينها بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.