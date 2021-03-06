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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

13 مارس.. البابا تواضروس يترأس سيامة كهنة جدد

السبت 06/مارس/2021 - 10:18 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ السبت 13 مارس، قداس سيامات كهنة جدد.

ووفقا لمصادر كنسية مطلعة قالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ إنه من المقرر أن يتم سيامة الكهنة لإيبارشيات المهجر والخدمة بكنائس القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس الجاري، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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