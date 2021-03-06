لماذا اختار البابا كاتدرائية العاصمة الإدارية لسيامات اليوم وغدًا؟

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، طقس العشية الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.كما تشهد الكنيسة غدًا طقس تجليس الأنبا مكاريوس على كرسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمحافظة المنيا.وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يسيم فيها البابا أساقفة جددًا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقالت مصادر كنسية مطلعة لـ"الدستور" إن البابا اختار الكاتدرائية تحديدًا بسبب اتساعها، حتى تستوعب الوفود المشاركة بالحضور مع كل أسقف جديد من الأساقفة المقرر سيامتهم.وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بسبب الإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم انتقال فيروس كورونا المستجد إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، والذي اعتاد البابا على إتمام طقوس السيامات مؤخرًا بكاتدرائيته.كما أشارت المصادر إلى أن الزيارة تعتبر في إطار الدور الرعوي للبابا وزياراته المستمرة للكاتدرائية، لا سيما وأنه اعتاد على أداء طقوس قداس عيد الميلاد المجيد بها، وهو ما امتنع عنه العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».ورسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي على في إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عاما بأمريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا بعين شمس والمطرية.