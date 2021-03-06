293 إصابة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 اليوم السبت.وفي المجمل، سجلت طوكيو 113 ألفا و218 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهي أعلى حصيلة تُسجلها محافظة من محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في العاصمة 1454 حتى 5 مارس، ويخضع 1449 مريضا للعلاج في مستشفيات طوكيو، بحسب البيانات الرسمية التي نقلتها صجيفة "ماينيتشي شيبمون" اليابانية.وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أمس الجمعة تمديد حالة طوارئ فيروس كورونا المفروضة في منطقة العاصمة طوكيو لمدة أسبوعين حتى 21 مارس، بعد أن رأت أن الوضع لم يتحسن بما يكفي لإنهائها في عطلة نهاية الأسبوع الحالية كما كان مقررا في السابق.ويعد هذا التمديد هو الثاني منذ أن أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة في أوائل يناير، حيث حذر خبراء الصحة من أن الخروج المبكر من حالة الطوارئ قد يؤدي إلى عودة الإصابات إلى الارتفاع ويزيد من الضغط على المستشفيات قبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.