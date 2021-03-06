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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

باحث كنسي يوضح الفرق بين التجليس والسيامة

السبت 06/مارس/2021 - 10:14 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، طقس العشية الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تشهد الكنيسة غدًا طقس تجليس الأنبا مكاريوس، على كرسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمحافظة المنيا.

عزيز منصور، الباحث الكنسي، شرح لـ "الدستور" الفرق بين السيامة والتجليس، وقال إن السيامة تعتمد على منح الفرد رتبة جديدة، فمثلا الفرد العادي يُسيم شماسًا بدرجة الأبسالتيس الاولى، ثم يترقي في سلك الشماسية للدرجات التالية الأغنسطسية، ثم الإيبذياكونية، ثم الدياكونية، ثم الأرشذياكونية.

وكذلك الشماس يُسيم قسًا، ثم يترقي لقمصًا، أو يُسيم راهبًا، الا ان الرُهبان يُمكن سيامتهم قساوسة ويترقون للقمصية، أو يُسيمون أساقفة ثم يترقون للقمصية، وأخيرًا الأساقفة يُسام أحدهم بطريركيًا، والخلاصة ان السيامة تعتمد على منح رتبة جديدة لشخص يم يكن قد حصل عليها مسبقًا.

أما التجليس فهو للأساقفة العموم فقط، فبعض الأساقفة يُسيمون أساقفة عموم على إيبارشيتهم، وبعد فترة يُجلسون على كراسيهم، ولا يوجد أي فارق بين الأسقف العام والمُجلس إلا بعض الأمور ذات الطابع الإداري وليس الكنسي.

ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».

وكذلك رسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، على في إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.

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