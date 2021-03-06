تجديد حبس المتهمين بسرقة «توك توك» بشبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه باستخدام "رادع شخصى" ١٥ يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص من بينهم سيدة بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة القسم، وعقب وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بالتعدى عليه باستخدام رادع شخصى (سيلف ديفنس) وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة آخر، والاستيلاء منه على المركبة كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه).وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (رادع شخصى - سلاح أبيض) المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكن أحد المتهمين.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمركبة، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.