إيبارشية المنيا تشارك في جنازة مطران إيبارشية بني مزار

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية؛ إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، شاركا في جنازة صاحب النيافة الأنبا أثناسيوس، مطران إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، يوم الجمعة.وتابع: شارك أيضًا الأب أغسطينوس سامي ميخائيل، راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك ببني مزار، حيث أقيمت الصلاة في مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس، بكنيسة القديس مار مرقس ببني مزار.