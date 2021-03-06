مبعوث أمريكا بأفغانستان يقترح تشكيل حكومة مؤقتة

كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان أن زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان اقترح عقد مؤتمر كبير بين الزعماء الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة، مما يعكس إجماع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتزايد على تحرك محادثات السلام بين ممثلي الجانبين ببطء شديد.وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - في تقرير حصري نشرته على موقعها الالكتروني اليوم السبت - أن الفكرة التي طرحها كبير مبعوثي الولايات المتحدة للسلام الأفغاني خليل زاد خلال زيارة للمنطقة هذا الأسبوع، من شأنها تكرار صيغة مؤتمر 2001 الذي عقد في مدينة بون الألمانية لوضع نهاية للحرب الأفغانية، وساعد على تشكيل أول حكومة في أفغانستان بعد حقبة طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر.وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الفارق الرئيسي هو أن المرة الأولى لم يتم دعوة طالبان للانضمام إلى المحادثات الأولى، إلا أنها إذا وافقت على المشاركة الآن، فسوف تشغل مقعدا على الطاولة بتأثير أكبر من أي وقت مضى خلال العشرين عاما الماضية من الحرب.ورجحت (وول ستريت جورونال) أن يؤدي الجهد الجديد إلى تنحية اتفاق تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وطالبان، جانبا. ومن المرجح أيضا أن يؤخر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والمقرر بحلول مايو المقبل وكان جزءا من الصفقة.وأعادت إلى الأذهان أن ترامب كان قد وافق العام الماضي على سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون 14 شهرا مقابل تعهد طالبان بضمان عدم استغلال الجماعات الإرهابية لأفغانستان مرة أخرى كملاذ للتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ومن المقرر انتهاء فترة الـ 14 شهرا في الأول من مايو المقبل.