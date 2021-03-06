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محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عسكرى تركى يقتل زوجته فى إسطنبول وينتحر بأنقرة

السبت 06/مارس/2021 - 10:25 ص
إسطنبول
إسطنبول
هدير سند
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شهدت مدينة إسطنبول واقعة جديدة من العنف ضد المرأة، أمس الجمعة، وذلك بعد أن أطلق رقيب تركي متقاعد يدعى «أمر الله» النار على زوجته في منزلهما بحي باشاك شهير بإسطنبول، وهرب سريعًا إلى منزل والده بالعاصمة أنقرة لينتحر هناك.

وذكر موقع «تي 24» التركي، أن الأهالي سمعوا دوي إطلاق نيران في شارع يونس إمره بحي باشاك شهير، بمدينة إسطنبول التركية، وعندما ذهبوا إلى مكان الحادث، وجدوا السيدة نباهت كورت ملقاة على الأرض، وقد أُطلق الرصاص على رأسها.

وأبلغ المواطنون الشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث رفقة الفرق الطبية، وعُلم أن نباهت كورت قد فارقت الحياة تاركة خلفها طفلًا. وعثرت فرق التحقيق على رصاصة واحدة في مسرح الجريمة. وتقرر أن زوجها أمر الله كورت هو من قتلها.

وتبين أن الجاني قد فر إلى أنقرة، وتم إبلاغ فرق مكتب جرائم القتل في أنقرة، وعندما علم أمر الله بمراقبة الشرطة أطلق النار على رأسه أمام منزل والده.

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