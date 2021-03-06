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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تكساس تسمح لمواطنيها بمقاضاة فيسبوك وتويتر في حالة الحظر

السبت 06/مارس/2021 - 10:13 ص
فيسبوك وتويتر
فيسبوك وتويتر
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أعلن حاكم تكساس الأمريكية جريج أبوت، دعمه مشروع للولاية يسمح لسكانها بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "تويتر"، في حال تعرضهم للحظر من منصاتها.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن جريج أبوت اتهم "فيسبوك" و"تويتر" بأنهما تقودان حركة خطيرة لإسكات الأصوات المحافظة والحريات الدينية.

ويعد مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية، آخر المساعي ضد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حظر بعضها حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى "الكابيتول" يوم السادس من يناير الماضي.

وعلقت "فيسبوك" و"إنستجرام" مؤقتا ثم لأجل غير مسمى، حسابي ترامب على المنصتين، في حين ذهب موقع "تويتر" أبعد من ذلك بعد أن أغلق حساب ترامب نهائيا الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون مستخدم.

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