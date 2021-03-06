إنشاء محطتى تحلية مياه بدهب ونويبع بطاقة 45 ألف متر

وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، خلال اجتماعها بوزارة الموارد المائية والري، على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومنها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب فى اليوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.وناقشت اللجنة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، 26 طلب بإقامة مشروعات بمحافظات البحيرة ودمياط والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول عدد 18 طلب نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقى الأوراق والموافقات، ورفض طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ.وأكد وزير الرى، على ضرورة أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.