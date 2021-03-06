باكستان: 1714 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفًا و166 حالة اليوم السبت.وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1714 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 588 ألفًا و728 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.وما زال إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و173 ألفًا و593 اختبارًا للكشف عن الفيروس، من بينها 38 ألفًا و200 في الساعات الـ24 الماضية.وتعافى 558 ألفًا و210 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1545 مريضًا في حالة حرجة.