رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: 1714 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 10:16 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت باكستان عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفًا و166 حالة اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1714 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 588 ألفًا و728 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

وما زال إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و173 ألفًا و593 اختبارًا للكشف عن الفيروس، من بينها 38 ألفًا و200 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 558 ألفًا و210 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1545 مريضًا في حالة حرجة.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

الصور

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة