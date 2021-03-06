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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد تصديق الرئيس.. كيف يتعامل مجلس الشيوخ مع الأصول التي تؤول إليه؟

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 ص
السيسي
السيسي
عائشة حسن
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.

ونظمت اللائحة للمجلس إدارة الأصول التى آلت ملكيتها إليه، حيث نصت المادة 271 على الآتي: يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.

وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس.

ويعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وتقدم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.

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