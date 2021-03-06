تقوده مع مصر.. بريطانيا تدعو للانضمام لتحالف مواجهة تغير المناخ

دعا وزير إفريقيا البريطاني جيمس دودريدج، جميع المشاركين بمنتدى أسوان الثاني المقام في الفترة من 1 إلى 5 مارس، للانضمام إلى التحالف المعني بالتكيف مع تغير المناخ الذي تقوده المملكة المتحدة ومصر، والذي يلزم البلدان بالعمل في مجال التكيف مع أثار المناخ، ومراعاة مخاطر المناخ عند اتخاذ أي قرار وزيادة توافر تمويل التكيف.ويركز منتدى هذا العام، الذي عقد افتراضيا في الفترة من 1 إلى 5 مارس، على الحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى وأكثر مراعاة للبيئة منذ تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، وتفاقمت أوجه الضعف الموجودة مسبقًا في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك إفريقيا، ما أدى إلى زعزعة استقرار حياة الناس، لذلك يهدف المنتدى إلى إيجاد حلول لضمان قدرة البلدان الأفريقية على التعامل مع "الوضع الطبيعي الجديد"، في محاولة لتعزيز التكيف، ويعد أحد أهم الموضوعات الرئيسية هذا العام هو الأمن المناخي.وتوجه دودريدج بخطاب مسجل مسبقًا إلى المشاركين، مشددا على مخاطر تغير المناخ وضرورة التصرف بسرعة، وطالب الدول الإفريقية بالانضمام إلى التحالف العالمي المعني بالتكيف الذي أطلقه رئيس الوزراء بوريس جونسون في يناير 2021.وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من أن إفريقيا هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية التاريخية والحالية، إلا أن القارة تظل الأكثر عرضة لتغير المناخ، لذلك تحرص المملكة المتحدة على العمل مع الدول الإفريقية لتشجيع رفع الطموحات في تخطيط التكيف، مع تعزيز الجهود بين الدول المانحة لزيادة الوصول إلى تمويل المناخ.في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ (COP26)، تستضيف المملكة المتحدة أيضًا الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية في 31 مارس، وسيجمع هذا الاجتماع دول كثيرة، بما في ذلك مصر، لتحديد الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها مع المنظمات الرئيسية المختلفة لدعم تنفيذ اتفاقية باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.وتعاونت المملكة المتحدة ومصر في مجال التكيف ومواجهة أثار تغير المناخ وكذلك ابتكار الطاقة النظيفة في السنوات الماضية، وكان آخر تعاون هو مجلس انتقال الطاقة الذي أنشأته المملكة المتحدة، والذي استضاف أول حوار وطني له مع مصر لإيجاد طرق لدعم مصر في انتقالها للطاقة النظيفة.وتناولت الجلسات الأخرى المدرجة في منتدى هذا العام برنامج المرأة والسلام والأمن، فضلًا عن التعاون الإقليمي من أجل السلام في البحر الأحمر، بحضور المبعوث البريطاني الخاص للبحر الأحمر والقرن الإفريقي، جوليان ريلي.من جهته، قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "نحن فخورون بدعم منتدى أسوان من أجل السلام والتنمية المستدامين، الذي يجمع البلدان الأفريقية لاستكشاف الحلول التي تقودها أفريقيا للقضايا التي تؤثر على مستقبل القارة، من المهم إجراء مثل هذه المناقشات، وخاصة في الوقت الحالي، حيث نسعى جميعًا لضمان تعافي مرن ومستدام ومنصف من كوفيد-19، كان للقضايا التي تمت مناقشتها في منتدى أسوان هذا العام والأعوام الماضية، تأثير مباشر على حياة الملايين سواء فيما يتعلق بالأمن المناخي أو دور المرأة في المجتمع، والمملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر بشأن هذه القضايا، ولقد دعمنا بالفعل العديد من البلدان الأفريقية في تنفيذ خطط عملها الوطنية الخاصة بالمرأة، ونحن نقود الطريق في العمل المناخي استعدادًا لمؤتمر COP26 في وقت لاحق من هذا العام، وإنني على ثقة من أن الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن هذه القضايا ستستمر في التعزيز، وسنستمر في إيجاد طرق للعمل معًا لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص التي تتيحها إفريقيا".