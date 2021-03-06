نشوب حريق داخل سفينة روسية على متنها 30 صيادا في بحر اليابان

أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية أن حريقا نشب في سفينة صيد في بحر اليابان.وقال المكتب إن رجال الإنقاذ تلقوا بلاغا حول نشوب حريق في سفينة الصيد "فيتيم" في بحر اليابان صباح اليوم السبت.وأضاف أنه يوجد على متن السفنية 30 صيادا، بحسب قناة روسية للأنباء.وتابع المكتب أنه تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة مروحية من طراز Mi8- للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.