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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة

السبت 06/مارس/2021 - 09:51 ص
توزيع 1300 كرتونة
توزيع 1300 كرتونة
ياسمين شعيب
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قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، إنه تم توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية، و1300 شنطة كساء (ملابس اطفال وسيدات) لمستحقيها من الأيتام والأرامل من أهالي سيوة.

جاء ذلك في مقر جمعية محبي الواحة بميدان السوق، وهي إحدى الجمعيات الأهلية بسيوة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، وشيوخ قبائل سيوة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة جمعية محبي الواحة ونقيب المعلمين، وعددا من القيادات التنفيذية وأهالي سيوة.
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة
توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة

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