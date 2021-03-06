توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية و1300 شنطة كساء في سيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، إنه تم توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية، و1300 شنطة كساء (ملابس اطفال وسيدات) لمستحقيها من الأيتام والأرامل من أهالي سيوة.جاء ذلك في مقر جمعية محبي الواحة بميدان السوق، وهي إحدى الجمعيات الأهلية بسيوة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، وشيوخ قبائل سيوة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة جمعية محبي الواحة ونقيب المعلمين، وعددا من القيادات التنفيذية وأهالي سيوة.