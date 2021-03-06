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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كيف يتعامل الزائرين داخل مجلس الشيوخ؟ اللائحة تُجيب

السبت 06/مارس/2021 - 09:49 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عائشة حسن
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات المحافظة على النظام فى المجلس، ووضعت العديد من الضوابط الخاصة لمن سيرخص له الدخول الى المجلس وذلك على النحو التالي:

1- يجب على من يرخص لهم فى دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة.

2- أن يظلوا جالسين.

3- ألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة الجلسة.

4- يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول القاعة، بمغادرتها.

فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

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