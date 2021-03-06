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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يودع شعب كنائس شرق المنيا بعد استقلالها كإيبارشية

السبت 06/مارس/2021 - 09:46 ص
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس
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وجه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا رسالة إلى شعب كنائس شرق المنيا، مع ختام مهمته معهم، موضحا أنه اليوم السبت تستقل المنطقة كإيبارشية جديدة، يُسام لها أب أسقف جليل.

وقال الأنبا مكاريوس فى رسالته: "الآباء الأحباء كهنة إيبارشية شرق المنيا أبنائي وبناتي الخدام والخادمات، وكل فرد من أفراد الشعب المحب للمسيح في شرق المنيا هذه آخر رسائلي لكم كمجمع كهنة وشعب".

وتابع: "أود في هذه الرسالة أن أعبّر عن محبتي الشديدة لجميعكم، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، وقد سمح لي الله أن أتبارك بالحياة وسطكم لخدمتكم، وأسجل شهادتي هنا عن محبتكم للمسيح، وتوقيركم للكنيسة والآباء الكهنة، وشاهد لحياتكم المُشبَعة بروح التقوى، ولحسكم الروحي والكنسي العالي".

وتابع: "أشكر قداسة البابا لهذا الاختيار المفرح والموفق، وأهنئكم من كل قلبي بالأب الأسقف الجديد، والذي ستشهد الإيبارشية على يديه نموًا وازدهارًا كبيرين، في الأبوة والرعاية والتعليم والتعمير، كما أهنئ نيافته من كل قلبي، بفوزه بأن يحيا بينكم وينال بركة خدمتكم؛ راجيًا أن اسمع عنكم دائمًا كل الخير".

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادا لرسامة الأساقفة الجدد حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.

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