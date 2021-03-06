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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 10:50 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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كشف معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و557 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، مقابل 9 آلاف و762 حالة يوم السبت الماضي.

وسجل المعهد 300 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 369 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت البلاد أعلى معدل وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 وفاة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت، 65.6 إصابة، ليرتفع بذلك عن أمس الجمعة الذي سجل 56.8 إصابة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة، وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال يناير الماضي وفبراير الجاري.

وحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و492 ألفا و79 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 71 ألفا و804 حالات.

وبلغ عدد المتعافين مليونين و299 ألفا و400 إصابة.

وحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.04، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 104 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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