تجديد حبس ربة منزل ضبطت بـ3 كيلو «استروكس» في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس ربة منزل لحيازتها 3.5 كيلو استروكس قبل ترويجها على عملائها، 15 يومًا على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من "الاستروكس المخدر" وزنت 3.5 كيلوجرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول، أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.