الحالة المرورية.. انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية

شهدت حالة الطرق والمحاور الرئيسية، في القاهرة والجيزة، حالة من الانتشار المروري، على مدار الساعة، للتعامل مع أي كثافات مرورية.وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شهدت حالة حالة الطريق سيولة مرورية في حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وشهد محور 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر.وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.