4 مراحل يمر بها لقاح كورونا (إنفوجراف)
السبت 06/مارس/2021 - 09:47 ص
فاتن خديوىطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف عن المراحل مر بها لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه مر بـ 4 مراحل حتى وصل للمرحلة النهائية.
وأوضحت أن المرحلة ما قبل الإكلينيكية "ما قبل السريرية" وهى مرحلة اختبار اللقاح فى المختبرات وعلى الحيوانات، فى حين يتم اختبار "المرحلة الأولى" على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لإنتاج أحسن مضاد بمستوى مناسب.
وأوضحت أن "المرحلة الثانية" تتم على عدد أكبر من المتطوعين والتى انتهت إلى ثبوت فعالية وأمان اللقاح على المشاركين.
وأشارت إلى أن "المرحلة الثالثة" تم اختبار اللقاح على مجموعة أكبر من المتطوعين فى العديد من دول العالم وتعد مصر من بين تلك الدول.
وأضافت أنه لحجز اللقاح يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، ويمكن الاستفسار عن اللقاح عن طريق الاتصال على الخط الساخن 15335.
وأوضحت أن المرحلة ما قبل الإكلينيكية "ما قبل السريرية" وهى مرحلة اختبار اللقاح فى المختبرات وعلى الحيوانات، فى حين يتم اختبار "المرحلة الأولى" على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لإنتاج أحسن مضاد بمستوى مناسب.
وأوضحت أن "المرحلة الثانية" تتم على عدد أكبر من المتطوعين والتى انتهت إلى ثبوت فعالية وأمان اللقاح على المشاركين.
وأشارت إلى أن "المرحلة الثالثة" تم اختبار اللقاح على مجموعة أكبر من المتطوعين فى العديد من دول العالم وتعد مصر من بين تلك الدول.
وأضافت أنه لحجز اللقاح يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، ويمكن الاستفسار عن اللقاح عن طريق الاتصال على الخط الساخن 15335.